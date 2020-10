Svensk kvinne ble coronasmittet to ganger

Kvinnen var frisk i mellomtiden, opplyser forskere ved Sahlgrenska Universitetssjukhuset til Dagens Nyheter.

De svenske forskerne er ikke overrasket og viser til at det også er påvist ny smitte hos coronapasienter som var erklært friske i flere andre land.

Virusvarianten som ble påvist hos kvinnen i august, var en annen enn den hun testet positivt for i mai, opplyser forskerne.

To ulike

– Det gjør at vi kan si at det er snakk om to ulike infeksjoner og ikke den samme som hadde ligget hvilende, sier lege Johan Ringlander til avisen.

Han kan ikke se at funnet endrer de vurderinger man tidligere har gjort, om at smitte sikrer senere immunitet.

– Om ikke annet så viser dette at kvinnen faktisk har fått en delvis immunitet. Hun hadde en veldig mild sykdom den andre gangen, så det tyder på at hun har fått en viss beskyttelse etter den første infeksjonen, sier han.

Også i Hongkong, Belgia, Ecuador og USA har coronasmittede fått påvist smitte på nytt, etter først å ha testet negativt og blitt friskmeldt.

Reiser tvil om teori

Det har reist ny tvil om teorien om teorien om flokkimmunitet – at viruset ikke lenger kan spre seg når 70 til 80 prosent av befolkningen har vært smittet og angivelig har utviklet immunitet.

Blant dem som har fremmet teorien, er Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell. Alt i april hevdet han at Sverige kunne få flokkimmunitet i løpet av mai. Det ser ikke ut til å ha skjedd.

Verdens helseorganisasjon slo denne uka fast at det er uetisk å la coronaviruset løpe fritt, i håp om å utvikle flokkimmunitet.

– Aldri i folkehelsehistorien har flokkimmunitet blitt brukt som strategi for å svare på et utbrudd, iallfall ikke en pandemi, sa WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus mandag.