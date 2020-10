Spesialenheten har ikke startet etterforskning etter oppslag om sex-ukultur i politiet

Det opplyser assisterende sjef Guro Glærum Kleppe i Spesialenheten for politisaker til VG. Hun opplyser at enheten foreløpig ikke iverksetter etterforskning etter det som er kommet fram om seksuelle relasjoner mellom politiinstruktører og studenter på Politihøgskolen.

– Spesialenheten skal varsles ved mistanke om at en ansatt i politiet har begått straffbare handlinger i tjenesten. Mediedekningen så langt har ikke gitt grunnlag for at Spesialenheten på eget initiativ iverksetter etterforskning, sier hun til avisen.

– Vi legger til grunn at Politidirektoratet eller andre som har fått disse opplysningene presentert, melder fra til Spesialenheten dersom det er grunnlag for det, legger hun til.

Oppslagene denne uken om seksuelle handlinger mellom instruktører og politistudenter på den faste B3-leiren for tredjeårsstudenter ved Politihøgskolen har skapt reaksjoner.