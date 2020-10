PST la fram ni timer lang video i retten

Den svært effektfull ni timer og ti minutter lang videoen, der innsamlet datamateriale fra tre kameraer, tiltaltes mobiltelefon og alarm- og overvåkingsanlegget i huset er sammenstilt, ble fredag lagt fram i Oslo tingrett.

Filmen dekket hvert sekund i tidsrommet fra lørdag 9. mars og natt til 10. mars da Bertheussen og Waras bil begynte å brenne.

Hadde sett hele filmen

Brannen ble vendepunktet i etterforskningen som til da utelukkende hadde vært rettet mot en ekstern gjerningsperson. Sammenfallet av tilfeldigheter rundt brannen førte til at Bertheussen ble siktet.

55-åringen kommenterte selv tørt at hun hadde sett hele videoen før politibetjent Marius Bø Nilsen fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST) viste retten de vesentligste hendelsene.

Bertheussen har hele fastholdt at hun ikke har noe med å gjøre med trusler mot demokratiet og mot sin egen samboer Tor Mikkel Wara som var justisminister da alt utspant seg.

Åpen dør og avslått kamera

Videoen viste at det eneste fungerende av seks kameraer ble koblet ut i nær sju minutter like forut for brannen.

Samtidig registrerte alarmsystemet at utgangsdøren var åpen i flere minutter før den ble lukket igjen og kameraet ble koblet inn. Brannen var da synlig på kameraopptaket.

Mens overvåkingen utenfor huset på nytt er virksom og brannen utvikler seg, blir Bertheussens telefon koblet til en lader og ingen videre bevegelse på den blir registrert før politiet vekker henne én time senere.

Var beruset alene

Tiltalte har tidligere forklart kvelden med at hun var hjemme alene, var kraftig beruset og hadde tatt en innsovningstablett.

Den åpne døren forklarte hun med at katten vanligvis ble sluppet ut og inn. Hun har også sagt at det stadig var trøbbel med kameraovervåkingen på eiendommen og at hun til stadighet koblet kameraene inn og ut.

Bilbrannen var den siste i serien av merkelige hendelser PST måtte håndtere vinteren 2018 og til mars året etter.