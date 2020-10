En av de to omkomne i brannen i Moelv er siktet for drap

Personen er siktet for å ha drept personen som tidligere ble meldt savnet fra Gjøvik. Politiets hovedteori er at de står overfor et drap og et selvdrap.

Ifølge den foreløpige obduksjonsrapporten døde personen ikke som følge av brannen i bygget, og skadene stammer trolig ikke derfra. Politiet mener drapet har skjedd et annet sted enn i næringsbygget i Moelv, men vil ikke kommentere hvor dette er.