Grunneiere rundt kampflybase vil saksøke staten for støy

– Det er helt naturlig at når det er offentlig eller private utbyggere som forulemper naboeiendommer, så er de erstatningspliktige, sier leder for Støygruppa Ørland, Hans Kristian Norset til NRK.

Grunneierne mener utvidelsen av Ørland flystasjon og stasjoneringen av F-35-kampfly fører til at eiendommene deres taper verdi, blant annet grunnet mer støy.

Forsvarsbygg er forberedt på søksmålet.

– Vi har hatt et par møter med advokatene til Støygruppa og utvekslet litt underlag og tall. Her er det viktig at det er åpenhet om faktum slik at ikke det er i bevegelse, sier utbyggingssjef Carl Oscar Pedersen i Forsvarsbygg.

Da Gardermoen ble etablert som sivil flyplass, gikk om lag 200 støyberørte grunneiere til sak mot Oslo lufthavn. De fikk til slutt fullt medhold i Høyesterett.