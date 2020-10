Frps stortingsgruppe: Foreslår at Norge bør be om møte med Nato

Frp har landsmøte i helgen, og i den sammenheng har partiets stortingsgruppe fremmet en resolusjon tilknyttet dataangrepet, som har blitt vedtatt, opplyser stortingsrepresentant Erlend Wiborg (Frp) til NTB.

Resolusjonen som skal behandles, heter «Stopp angrepet på demokratiet».

– Fremskrittspartiet ser med stor bekymring på at landets viktigste demokratiske institusjon er utsatt for et dataangrep, som regjeringen mener Russland står bak. Russland har tidligere stått bak dataangrep mot norske oljeselskap i 2015, det tyske parlamentet i 2015, og mot demokratenes hovedkvarter i USA i 2016, heter det i resolusjonen.

Det legges vekt på at dette er en utvikling som må opphøre, at landsmøte ber regjeringen ta initiativ til at Nato raskest mulig trer sammen for å drøfte hvordan man skal forholde seg til den økende bruken av dataangrep mot medlemslandene.

Frps redaksjonskomité anbefaler at resolusjonen vedtas, men svaret vil først bli klart når partiet avholder sitt landsmøte lørdag.