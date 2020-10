Det var 63 år gamle Wenche Flaaen fra Vigra som døde i trafikkulykken på fylkesvei 653 i Ulstein i Møre og Romsdal onsdag.

Det opplyser politiet i en pressemelding fredag formiddag.

Navnet til den avdøde frigis i samråd med de pårørende.

Det var to biler som var involvert i frontkollisjonen, to i hver bil. To personer fikk alvorlige skader etter ulykken, mens den siste personen som var involvert kom uskadd fra hendelsen.

– Det er foreløpig ikke klart hva som var årsaken til den tragiske ulykken, men politiet fortsetter etterforskningen med sikte på å finne årsakssammenhengen, sier etterforskningsleder Grete Hjelle i Møre og Romsdal politidistrikt.

Politiet fikk melding om ulykken like etter klokken 17 onsdag.