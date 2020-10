Nytt brev oversendt i Bertheussen-saken

Brevet ble oversendt påtalemyndigheten fra NRK, opplyste statsadvokat Marit Formo da Oslo tingrett ble satt fredag morgen. Hun sa at de nye dokumentene vil bli lagt til som en del av grunnlaget i saken mot Laila Anita Bertheussen.

– Brevet er innholdsmessig det samme brevet som kom til Elden. Det er poststemplet 31. august, så NRK har nok sittet på dette en stund, sa Formo til dommerne.

Kan ha ligget en stund

Brevet ble funnet nylig, liggende uten navngitt mottaker i en posthylle.

– Det er identisk med det som ble fremlagt i retten 29. september, som hadde blitt sendt til advokat Elden. I vår totalvurdering kom vi fram til at vi ikke anser det som upublisert redaksjonelt materiale, siden det er en kopi av noe som har blitt framlagt i retten, sier direkteredaktør Espen Olsen Langfeldt i NRK til Journalisten.

Han legger til at muligheten for at de kan sitte på informasjon som kan bidra til at uskyldige ikke blir dømt, ble avgjørende i NRKs vurderingen av hva de skulle gjøre med brevet.

Langfeldt opplyser at brevet kan ha ligget i posthyllen en stund før det ble oppdaget og åpnet.

– Vi vet ikke nøyaktig hvor lenge det har ligget der, sier han.

Fem forsendelser

Fra før er det kjent at det i etterkant av de påtalte forholdene mot Bertheussen vinteren 2018 og 2019, har blitt sendt fem andre forsendelser påtalemyndigheten mener den tiltalte står bak ettersom de inneholder opplysninger om saken som bare den eller de som står bak truslene kan vite.

Brevene ble sendt til Bertheussens forsvarer, John Christian Elden og til to journalister i Dagbladet og NRK. Det siste av de fem kom til Eldens kontor 13. august i år, bare noen uker før rettssaken startet.