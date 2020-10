Panterekord under koronakrisen

Fra årsskiftet og fram til september i år ble det pantet i underkant av 930 millioner flasker og bokser. Det viser tall P4-nyhetene har fått fra Infinitum.

På samme tidsrom i fjor var det pantet over 812 millioner flasker og bokser – noe som betyr en økning på over 116 millioner.

– Dette er en rekord, sier Kjell Olav Maldum, administrerende direktør i Infinitum, som eier og drifter panteordningen, til P4.

Ifølge tall fra september i år blir rekordhøye 92 prosent pantet, en økning på over to prosentpoeng fra januar. Maldum sier han ikke hadde forventet en slik økning da landet i mars stengte ned, men tror at endringen i hverdagen til folk under koronakrisen kan ha påvirket tallene.

– Nå sitter folk som regel hjemme med en mindre gruppe folk, og da går man nok lettere fra å tømme boksen til å putte den i posen – sammenlignet med en normalsituasjon, der man er noe mer på farten, og ender med å kaste boksene i parken eller på bensinstasjonen, sier han.