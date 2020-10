Sp om frihandelsavtale med britene: – Vi har ikke en ost å gi dem!

– Senterpartiet mener at Norge ikke må gi noe til Storbritannia på landbruksområdet i en ny frihandelsavtale. Vi har ikke en ost å gi, slår leder av næringskomiteen på Stortinget, Geir Pollestad, fast overfor NTB.

Han trekker dermed linjer til tidligere fiskeriminister Jan Henry T. Olsen som ga sitt ord på at han ikke skulle gi bort en eneste fisk til EU da Brundtland-regjeringen forhandlet om en fiskeriavtale i 1994.

Norsk bondelag har uttrykt bekymring for at regjeringen vil åpne opp det norske markedet for mer britiske landbruksvarer i bytte mot å få selge mer sjømat den andre veien.

Det vil heller ikke Senterpartiet ha noe av.

– Eventuelle kvoter på ulike landbruksprodukter til Storbritannia må tas fra de kvotene som Norge alt har gitt EU. Når EU blir mindre er det helt på sin plass at de overfører deler av sine kvoter til å eksportere landbruksprodukter over til Storbritannia, sier Pollestad.

Nybø: – Gi og ta

Tidligere i uken skrev Bondelaget et brev til næringsminister Iselin Nybø (V) hvor de ba om et hastemøte om saken. Bakgrunnen var at det hadde kommet dem for øret at det gjøres en direkte kobling mellom markedsadgang for sjømat og landbruk i forhandlingene.

Dette er senere blitt avvist av næringsministeren. Men hun innrømmet samtidig at landbruk er et sensitivt område i forhandlingene.

– Forhandlinger er gi og ta. Og så er det noe som er viktig for oss, og noe som er viktig for britene. Men det er også slik i forhandlinger, særlig når man nærmer seg slutten, at man må holde kortene tett inntil brystet. Jeg kan ikke gå ut i mediene nå og si hva vi er villige til å gi og ikke, sa Nybø til NTB onsdag.

– Naivt

Den nye frihandelsavtalen må på plass fordi Storbritannia har forlatt EU og trenger nye rammer for hvordan handelen med Norge skal foregå.

Norge hadde egentlig satt 9. oktober som frist for å komme til enighet, men det lyktes ikke. Nå fortsetter samtalene på overtid. Pollestad håper at regjeringen tar den tiden den trenger.

– Det er all grunn til å frykte at manglende fremdrift i forhandlingene mellom EU og Storbritannia kan føre til forsinkelser for en norsk avtale. Senterpartiet mener at det er viktigere at Norge får en god avtale enn at vi har en avtale klar før nyttår, sier han.

Han frykter også at Norge vil la seg friste til å åpne opp for mer fiske i norsk farvann.

– Det er også naivt å tro at Storbritannia vil godta full frihandel på sjømat uten å samtidig få økt tilgang til våre fiskeriressurser, sier han.