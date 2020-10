Lippestads nye parti mangler over 4.000 underskrifter

Da partiet gjorde sin første opptelling onsdag, viste det seg at de hadde fått inn 841 underskrifter, melder Dagen.

Partiet mangler dermed over 4.000 underskrifter for å få stille med lister ved stortingsvalget neste høst. Fristen for når underskriftene må være på plass, er 1. januar.

Nestleder Kristin Walstad sier til avisa at Sentrum har kjent på noen utfordringer.

– Det er et stort gap mellom den digitale responsen og de fysiske underskriftene. Vi har også opplevd at mange har trodd at vi allerede har 5.000 underskrifter. Vi har en hard jobb foran oss, så vi må bare jobbe med det vi har, sier Walstad.