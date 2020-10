Over 1.000 personer i karantene i Trondheim

Utbruddet har forgreininger til studentfestivalen ISFiT og til en arbeidsplass.

De nye 700 personene som ble satt i karantene onsdag, har vært på utestedet 8., 9. og 10. oktober. Fra før er personer som var på Lille London 7. oktober, satt i karantene, opplyser Trondheim kommune i en pressemelding.

– Personer som har vært på utestedet disse dagene, og ikke har blitt varslet av smittevernkontoret, bes om å ta kontakt med coronatelefonen, skriver kommunen.

Kommunen opplyser at de ikke har grunnlag for å si at utestedet har brutt smittevernreglene.

Fire nye tilfeller

Fire nye personer fikk påvist smitte i Trondheim onsdag. Alle de smittede er i 20-årene. De er smittet innenlands av kjent nærkontakt og er del av smitteklyngen som involverer Lille London, ifølge kommunen. Alle har et mildt sykdomsforløp.

Tirsdag ble det registrert ti nye smittetilfeller i trønderbyen. Seks av de smittede var personer i 20-årene.

Kommuneoverlege Tove Røsstad i Trondheim har tidligere opplyst til Adresseavisen at kommunen oppfatter at virusvarianten tilknyttet utbruddet er mer smittsomt enn vanlig.

Nå sier hun at de nye tilfellene styrker teorien.

Mer smitteførende

– Denne varianten av covid-19 er mer smittsom enn det vi så langt har erfart, og folk synes å bli smitteførende tidligere – til dels allerede etter et døgn eller to. De fleste som er smittet er mellom 20–30 år, men også noen i 50 årene, sier Røsstad.

Kommunen er ikke kjent med at noen har utviklet alvorlig sykdom etter de nye utbruddene. De fleste har så langt hatt svært lette symptomer. For mange av dem har utslagene vært såpass lette at de ikke har sett på seg selv som syke.

Røsstad opplyser at smittesituasjonen vurderes daglig, og torsdag mener kommunen at de har god kontroll.