Politihøgskolen utformet regler for instruktører i 2018

Skarpenes svarer I kjølvannet av studien som politidirektør Benedicte Bjørnland tok opp onsdag, hvor fikk hun høre om misbruk av posisjon for å oppnå seksuelle handlinger i bytte mot gunstige vakter eller gode referanser på politihøgskolene.

– Politihøgskolen stiller seg bak politidirektørens tydelige utspill om nulltoleranse mot seksuell trakassering. Dette inkluderer også uønskede hendelser mellom instruktører og politistudenter ved gjennomføring av leiropphold, sier rektoren i en pressemelding torsdag.

Hun beskriver at skolen, etter tips fra studenter, allerede i 2018 innførte flere tiltak for at det ikke skulle finne sted upassende relasjoner, blant annet ved tydeliggjøring av roller og ansvar. Det ble innført restriksjoner på sammenkomster og fester.

– Ved enkelte tilfeller har instruktører fått beskjed om at vi ikke ønsker vedkommende tilbake i vårt arbeid, skriver Skarpenes videre.

Hun skriver at skolen ikke vil nøle med å ta tak i ting og reise personalsaker dersom det skulle vise seg å være grunnlag for det. Skarpenes roser imidlertid instruktørene og skriver at saken er belastende.

– Det kan være at noen få har ødelagt for de mange, når det gjelder opptreden og inntrykk, skriver rektoren.