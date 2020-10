To barnehageavdelinger i Stavanger er smittestengt

Det gjelder to avdelinger i Espira Fjellsenden, melder TV 2.

– Våre rutiner er fulgt, og det vi gjør nå, er på oppdrag fra kommuneoverlegen i Stavanger. I løpet av dagen vil kommunen gi beskjed om hvem som skal i karantene som følge av dette, sier kommunikasjonsdirektør Jens Schei Hansen i Espira til kanalen.

Kommuneoverlegen Runar Johannessen i Stavanger er kjent med saken. Kommunen går i gang med bred testing der det er nødvendig.

– Jeg kan bekrefte at vi har et positivt tilfelle i en barnehage i Stavanger. I denne saken så er det foreløpige tegn på at smittekilden er utenfor barnehagen, sier han.