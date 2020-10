Kvinne tiltalt for familievold over flere år

I tiltalen mot den 52 år gamle kvinnen er det beskrevet hvordan hun helt siden 2002 skal ha begått fysiske overgrep og truet sine egne barn. Hun skal ha sperret en av døtrene inne, klort, slått og kløpet henne og skjelt henne ut på svært nedverdigende måte. Også de to yngre søsknene skal etter hvert ha blitt utsatt for morens trusler og voldelige atferd.

Ifølge tiltalen begynte kvinnen i 2014 også å slå ektefellen. Etter at paret ble skilt og de to yngste barna ble boende hos faren, ble det utstedt besøksforbud mot henne. Hun skal likevel ved flere anledninger tatt kontakt med både eksmannen og barna, noe hun nå er tiltalt for.

– Min klient erkjenner ikke straffskyld. Utover dette har jeg ingen kommentarer til tiltalen, sier 52-åringens forsvarer, advokat Alexander Schimmelpfennig Nygaard til Stavanger Aftenblad som omtalte tiltalen mot kvinnen først.

Rettssaken mot kvinnen starter i Jæren tingrett i april. Det var den eldste datteren, som nå er voksen, som til slutt anmeldte moren til politiet.

– Hun ser fram til å bli ferdig med dette, sier bistandsadvokat Maren Eiden til Stavanger Aftenblad.