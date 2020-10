SV og MDG vil ha asylavklaring for 2021 nå

Forslaget ble fremmet i Stortinget torsdag.

De to opposisjonspartiene viser til det «grunnleggende prinsippet at Norge skal være ledende i koalisjonen av europeiske land som bidrar til rettssikkerhet for de rundt 50.000 asylsøkerne som er hindret fra å reise videre fra Hellas».

– Relokalisering av asylsøkere i Europa skal ikke føre til at Norge tar imot færre kvoteflyktninger via FN, men komme i tillegg, heter det.

Regjeringen har besluttet å hente 50 asylsøkere fra Hellas, først og fremst syriske barnefamilier. Det er foreløpig ikke klart når disse asylsøkerne vil komme til Norge.

– Dette er et altfor lavt tall sett opp mot den humanitære katastrofen som er på de greske øyene, mener MDG og SV.

Det kommer få asylsøkere til Norge nå. I fjor kom det 2.305 asylsøkere og 2.804 overføringsflyktninger. Fra januar til august i år har 976 personer søkt asyl i Norge, og koronapandemien har ført til at Norge neppe rekker å ta imot alle de 3.000 kvoteflyktningene som skulle kommet til landet i år.