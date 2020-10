Bertheussen slo tilbake mot gamle dommer

– Jeg tilsto alt og skammet meg voldsomt. De prøver på karakterdrap igjen og igjen. Jeg kjenner sannheten, og jeg vet hvem jeg er. Jeg fortjente straffen jeg fikk, jeg visste det jeg gjorde var feil, og jeg ba om hjelp, sa tiltalte i et forberedt innlegg, med samboer Tor Mikkel Wara sittende rett bak i sal 250 i Oslo tingrett.

Onsdag trakk statsadvokat Marit Formo fram tre tidligere dommer tiltalte fikk på 1980-tallet, to betingede og en ubetinget. Dommene er tatt med i dokumentasjonen, men aktor sa at selve dommene ikke er så vesentlige.

Formo ønsket imidlertid å trekke fram to avsnitt fra den siste dommen fra Oslo byrett i 1989. Da ble Bertheussen dømt til 120 dagers fengsel med to års prøvetid og en bot på 600 kroner for tyveri, bedrageri og dokumentforfalskning. Dette for å gi en beskrivelse av tiltaltes personlighet fra 6-årsalderen til hun ble dømt.

– Jeg var som et barn. jeg hadde tilbakefall, men ga aldri opp håpet om å bli en bedre utgave av meg selv, sa Bertheussen torsdag.

Hun hevdet Formo hadde bidratt til at dommene ble lekket til pressen.

– Lekkasjene gjorde skikkelig vondt. Mine barn og min kjæreste kjente ikke til dette. Jeg er tøff nok til å stå av PSTs desperasjon på usselhet. Takk for meg, sa 55-åringen.