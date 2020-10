Norge slutter seg til EUs Navalnyj-sanksjoner mot Russland

EU-landene besluttet onsdag å innføre sanksjoner mot seks russere som følge av forgiftningen av opposisjonspolitikeren.

Torsdag morgen opplyste utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til NRK at Norge gjør som EU. Søreide viser til at Norge har fordømt angrepet på Navalnyj og at tester utført i Tyskland, Sverige og Frankrike bekrefter at russeren ble forgiftet med den militære nervegiften novitsjok.

– Dette er i strid med Kjemivåpenkonvensjonen, som forbyr enhver bruk av kjemiske våpen. Vi har politisk sluttet opp om EUs tiltaksregime vedrørende bruk av kjemiske våpen. Vi slutter også opp om de nye listeføringene fra EU, sier Søreide i en uttalelse.

Norges forhold til Russland

Den norske tilslutningen til sanksjonene kommer bare to dager etter at Norge offentlig anklaget Russland for å stå dataangrepet mot Stortinget i sommer.

Utspillet fra utenriksminister Søreide vakte oppsikt. Det var første gang Norge gikk ut med en såkalt attribusjon, som på det diplomatiske fagspråket betyr å plassere skyld.

Russland betegnet det som en alvorlig provokasjon som forverret forholdet mellom landene.

Sanksjonene som nå varsles etter at Norge slutter opp om EUs sanksjoner, består av reiserestriksjoner og økonomiske frysetiltak. I første omgang vil reiserestriksjonene bli gjennomført i norsk rett, opplyser UD.

Trer fort i kraft

Avgjørelsen i EU ble tatt under et møte med EU-ambassadører i Brussel etter at utenriksministrene mandag var blitt enige om å innføre nye sanksjoner mot Russland, skriver nyhetsbyrået DPA.

Sanksjonsforslaget mot de seks russerne ble lagt fram av Frankrike og Tyskland. De to landene mener Navalnyj ikke kan ha blitt forgiftet med novitsjok uten at russiske myndigheter var involvert. Den svært giftige nervegiften ble utviklet i daværende Sovjetunionen på 1970-tallet.

De seks russerne vil bli nektet innreise til EU, samtidig som verdier de måtte ha plassert i unionen, vil bli holdt tilbake. Planen er at sanksjonene skal tre i kraft innen få dager. Ifølge kilder i EU er de seks russiske tjenestemenn, blant annet fra det statlige forskningsinstituttet for organisk kjemi og teknologi.

– Diplomatisk respons

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov truet torsdag EU med å svare med en tilsvarende svarteliste over enkeltpersoner.

– Vi vil svare proporsjonalt. Det er den etablerte diplomatiske praksisen. Responsen vil være diplomatisk, sa Lavrov ifølge det russiske statlige nyhetsbyrået TASS.

Opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj ble plutselig syk på en flygning på vei fra Sibir 20. august. Han ble fraktet til Berlin for behandling, og tyske leger har slått fast at han ble forgiftet med nervegiften novitsjok.