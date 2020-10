Rettssaken mot Laila Anita Bertheussen



Rettssaken fortsetter i Oslo tingrett. Torsdag er temaet sikkerhetssystemene rundt familien. Det er lukkede dører deler av dagen.

Bane Nor i retten etter Filipstad-ulykke

Jernbaneforetaket Bane Nor er tiltalt for brudd på jernbaneloven og for uaktsomt å ha forvoldt et dødsfall etter ulykken på Filipstad i Oslo 24. februar 2019. Etter planen starter prosedyrene i Oslo tingrett torsdag.

Valgkamp i USA

Det er 19 dager igjen til valget i USA. Både president Donald Trump og Demokratenes presidentkandidat skal ha folkemøter – samtidig.

Trump skal på scenen i Miami, mens Bidens folkemøte er i Philadelphia. Begge blir sendt direkte på TV.

EU-toppmøte

EUs stats- og regjeringssjefer samles til to dagers toppmøte. Hovedtemaene er det fremtidige forholdet til Storbritannia og forhandlingene om dette, covid-19-pandemien, klimaendringer og utslippskutt. Lederne skal også diskutere EUs forhold til Afrika.