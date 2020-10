Ny runde i retten i sparkesykkelkonflikt i Bergen

Bergen kommune gikk til sak da sparkesykkelselskapet Ryde begynte å sette ut elsparkesykler i byen uten noen avtale med de lokale myndighetene. Saken var i sommer oppe i Bergen tingrett, som avviste kommunens krav om en umiddelbar stans i utleien.

Torsdag skal Gulating lagmannsrett behandle ankesaken.

I tingretten fikk Bergen kommune medhold i at de har råderett over kommunal grunn, men retten tok ikke stilling til spørsmålet om hvorvidt Ryde kan drive utleie av elsparkesykler uten avtale med kommunen. Retten åpnet for at kommunen kan ha mulighet til å regulere dette, men ville ikke gi en midlertidig forføyning i påvente av en mer omfattende rettsvurdering. Det er denne avgjørelsen som er anket.

Det er satt av én dag til behandlingen i lagmannsretten.

Også i Trondheim har Ryde og kommunen møttes i retten. Der ble også utfallet at kommunen ikke fikk medhold i kravet om en midlertidig forføyning. I ettertid har kommunen bedt om at hovedkravet i saken, altså om kommunen kan forby utleievirksomheten, skal behandles som vanlig hovedforhandling i tingretten.