United Airlines melder om inntektsfall på 78 prosent

Inntektene for selskapet har gått ned med 78 prosent sammenlignet med tredje kvartal i fjor.

United sier imidlertid at de er klare for et oppsving. Selskapet har foretatt nedskjæringer og bygget opp reserver gjennom statlige krisepakker og aksje- og gjeldsemisjoner.

1. oktober permitterte selskapet 13.000 ansatte som svar på at amerikanske folkevalgte ikke var blitt enige om en ny krisepakke.