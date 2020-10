Restauranter reagerer på presisering av enmeterskravet

Helseminister Bent Høie (H) sier til VG at de har gjort kravene tydeligere etter meldinger om at folk satt for tett.

– En opplevde at hvis en var en gjeng arbeidskolleger som skulle ut og spise, var bordet dekket som om det var en familie som kom på besøk, sier helseministeren.

Endringene trådte i kraft natt til tirsdag, samtidig med at den nasjonale skjenkestoppen ble opphevet.

Folk som kommer fra samme husstand, kan godt sitte tettere enn med én meters avstand hvis de vil, men restaurantene er nødt til å legge til rette for minst en meter fra skulder til skulder fra hver sitteplass. Det er dette myndighetene nå har gjort tydeligere.

– Må stenge

I serveringsbransjen oppleves endringen som en innskjerpelse, og flere restauranter sier at de nå trolig må begrense kapasiteten ytterligere.

– Skal det overholdes til punkt og prikke, innebærer det at vi må stenge dørene, sier medeier i restauranten Bass og EFFEF Østersbar i Oslo, Torstein Voksø Eek, til VG.

Han sier restauranten vil miste halvparten av sitteplassene.

– Da har vi bare plass til 14 gjester på Bass, og det går ikke.

– Uakseptabelt

Jørn Lie og Eirik Lillebø, som driver restaurantene Gamle Raadhus, Vaaghals og Code i Oslo, sier til Aftenposten/E24 at det har kokt på sosiale medier de siste dagene, og at folk i bransjen er frustrerte. Selv anslår de at de må redusere kapasiteten med 50 prosent.

– Det kommer et konkursras om ikke noe eksepsjonelt skjer. Dette kommer til å knekke en hel bransje. Det er helt uakseptabelt, sier Lillebø.

I en epost til Aftenposten skriver assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad at de forstår at situasjonen føles krevende. Presiseringen er likevel viktig for å holde smittespredningen på serveringssteder på et lavt nivå, understreker han.

Forståelse

Byråd for næring og eierskap i Oslo, Victoria Marie Evensen (Ap), sier at kommunen har fått svært mange henvendelser fra en frustrert bransje det siste døgnet. Hun forstår reaksjonene.

– Jeg tror totalen av alle restriksjonene er i ferd med å overskride hva mange kan tåle. Vi nærmer oss en grense hvor det er vanskelig for mange å holde åpent, sier byråden.

Hun har bedt om en klargjøring fra nasjonale myndigheter om saken og sier at de inntil videre vil være forsiktige med å sanksjonere utesteder med bakgrunn i endringen.