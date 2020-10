To løslatt etter brann i Laksevåg

Det opplyser politiadvokat Sven Arne Dahl-Michelsen i Vest politidistrikt til Bergensavisen. Årsaken er at politiet mener at det som har kommet fram til nå under etterforskningen, ikke gir grunnlag for fengsling.

Siktelsen mot de to blir imidlertid opprettholdt.

Overfor NRK sier politiadvokaten at politiet ennå ikke har funnet ut hvordan brannen startet, men at de siktede har forklart at ingen satte fyr på noe med vilje.

Begge de siktede nekter straffskyld.

En 26 år gammel mann mistet livet i brannen. Mannens pårørende er varslet.