Kemneren har tatt pant i Vollviks hus

Det er Dagens Næringsliv som har gjort en kredittsjekk som viser at kemnerkontoret i Bergen har tatt utlegg hos Vollvik med et krav på 123.378 kroner. Kravet er registrert for to uker siden, og kemneren har tatt pant for kravet i Vollviks villa i Fanahammeren i Bergen.

Avisen Børsen skriver at Vollvik i en epost har sagt at saken allerede er ute av verden.

– Ikke annet å si enn at dette ble betalt for et par dager siden.

Vollvik ble 1. september pågrepet og siktet for brudd på lov om medisinsk utstyr. Politiet i Bergen gjennomførte så razziaer ved flere lokaler som tilhører ham og hans firma Vovi. Politiet mente han hadde importert ikke-medisinske munnbind og merket dem om for at de skal framstå som medisinske.