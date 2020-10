Høie: De fleste blir ikke smittet av fremmede

– Under coronapandemien har vi fått en egen definisjon av nærkontakter. Det er mennesker du er i fysisk berøring med, som du sitter nærmere enn to meter i minst 15 minutter, og det er mennesker som du har delt kroppsvæsker som spytt eller snørr med, sa Høie under koronapressekonferansen.

Han oppfordret folk til å tenke nøye gjennom hvem man er nærkontakt med, for det er nærkontakter som smitter aller flest med coronaviruset.

– Jo færre nærkontakter jeg har, desto mindre er risikoen for at jeg og nærkontaktene mine blir smittet, sa Høie.