Teaterregissør i Bertheussen-saken: – Vi tenkte det var en iscenesettelse rettet mot oss

Pia Maria Roll Jessen vitnet onsdag under rettssaken mot Laila Anita Bertheussen i Oslo tingrett.

Teaterstykket, der huset til Wara og Bertheussen ble filmet, er forklart som bakgrunnen for hele saken der Waras samboer nå blant annet står tiltalt for trusler mot demokratiet.

Aktor Frederik Ranke ville vite om hun gjorde seg noen tanker da det første hærverket ble gjort på samboerparets hus på Røa i Oslo.

Roll Jessen forklarte at det kom etter et intervju i Morgenbladet med en av skuespillerne i stykket i begynnelsen av desember 2018.

– Der sier hun at ingen ville gå til husene for å gjøre kvalm. Vi tenkte det var en iscenesettelse som var rettet mot oss, forklarte Roll Jessen.

Ble sikre

Etter at Bertheussen i november 2018 ble bedt om å forlate forestillingen i Black Box Teater og senere fulgte opp med et leserinnlegg i VG, begynte hendelsene mot huset i Vækerøveien.

Pia Maria Roll Jessen (til venstre), teaterregissøren bak stykket «Ways of Seeing», og skuespilleren Sara Baban under rettssaken mot Laila Anita Bertheussen i Oslo tingrett onsdag. Bak forfatteren og musikeren Sverre Knudsen, som har laget sang om Bertheussen og Wara og skal skrive om saken. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Har du vært i kontakt med Bertheussen i andre sammenhenger, ville aktor vite.

– Nei, jeg har aldri snakket med henne og faktisk aldri sett henne før, sa teaterregissøren som så lenge på tiltalte før hun startet sin forklaring.

Roll Jessen trakk spesielt fram et foredrag hun holdt på Oslo Fotokunstskole da hun og Ketil Lund, som hadde en rolle i teaterstykket, holdt et foredrag.

– Jeg hadde lys i ansiktet og så henne ikke, men fikk vite at hun skal ha filmet der. Det er den dagen det brenner i søppelkassen. Fra da av er vi ganske sikre på at det er henne, sa hun.

– Vi er også fornærmet

Roll Jessen bekreftet overfor forsvarer John Christian Elden at de ikke visste at området de filmet parets hus fra, var privat.

Elden ville ha henne til å utdype hva de mener med at de fire bak oppsetningen har «kartlagt nettverkene som har interesse av å gjøre Norge til et mer rasistisk samfunn».

– Det som står i programteksten er at vi vil undersøke nettverkene som har interesse av å gjøre Norge til et mer rasistisk samfunn. Hvis vi skal leve i et samfunn hvor folk ikke forstår bilder, blir det farlig? Det er metaforer, repliserte hun.

Hun la til at det er et langt skritt fra å føle ubehag til å være redd for egen sikkerhet.

– Alle disse hendelsene er jo for å angripe oss, det er rettet mot oss. Det er en veldig pussig situasjon å stå i. Vi er fornærmet i saken, men har ikke fått noe bistand på noen måte. Vi har stått i dette i to år, og det har vært beinhardt, sa Roll Jessen til NTB etter sin forklaring.

Massive søk

Politiets gjennomgang av tiltaltes mobiltelefon og datautstyr viser at hun var svært opptatt av teaterstykket.

Det gikk 111 dager fra hun så «Ways of Seeing» i slutten av november 2018 til pågripelsen i mars året etter. Bare 20 av dagene i denne perioden fant politiet ingen spor relatert til oppsetningen.

Det kom fram da spesialetterforsker Martin Bøyum fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST) på nytt vitnet onsdag.

Obos og Bokklubben var begge sponsorer av scenene som satte opp stykket. På Bertheussens PC ble det funnet manipulerte logobilder fra begge virksomheter.

– Bokklubben – mye mer enn bøker. Nå også stolt sponsor av ulovlig filming av private hjem, het det i den ene.

Nytt angrep

Tiltalte startet rettsdagen med et nytt angrep på PST, som hun igjen beskyldte for tunnelsyn.

Hun fikk også spilt av et kort opptak fra et overvåkingskamera i Sverige der hun har på seg munnbind når hun betaler i kassen i en butikk. Dette var ment som et motsvar til Rankes utsagn om at hun viste risikovilje ved å bryte karanteneregler under pandemien.

Etter å ha holdt et innlegg om at hun har stilt opp frivillig og vist samarbeidsvilje fra hun ble siktet, forlot hun salen for å følge Roll Jessens vitneprov fra et annet rom.