FHI vil at folk skal stemme over navn på smitteappen

De tre alternativene er Smittestopp, Smittespor og Smittevarsel, skriver FHI i en pressemelding.

– Vi fikk over 100 forslag til navn på den nye appen da vi gikk ut på Twitter for halvannen uke side, alt fra Smittestopp 2.0, Smittespor til CovidBlaster 5000 og Bentomatic. Vi har nominert forslagene vi mener er best, men ønsker hjelp til å ta den endelige avgjørelsen, sier assisterende direktør Gun Peggy Knudsen i Folkehelseinstituttet.

For folk som ønsker å stemme, kan de gå inn på Folkehelseinstituttets avstemmingsside.

Vinnernavnet vil bli offentliggjort mandag 19. oktober.

I slutten av september ble Smittestopp-appen skrotet av regjeringen. Appen ble stanset av Datatilsynet som mente at nytteverdien ikke var godt nok dokumentert og la ned forbud mot å behandle personvernopplysninger i appen.

Regjeringen ønsker å lage en ny app basert på Apple og Googles rammeverk. Datatilsynet har gitt tommel opp for arbeidet med den nye appen.