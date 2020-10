Kongen om 22. juli-angrepet: Trodde det kunne være en gasseksplosjon

– Det var ikke åpenbart for meg at det som hadde skjedd, var terror. Jeg trodde det kanskje kunne være en gasseksplosjon, sier kong Harald i den ferske boka «Kongen forteller», skrevet av Harald Stanghelle.

Også dronning Sonja og kronprins Haakon forteller her om hvordan de opplevde det da regjeringskvartalet og deretter AUFs sommerleir på Utøya ble angrepet.

Kongeparet var på ferie på Mågerø, men var på besøk på andre siden av fjorden, på Märtha Louises feriested Bloksberg, da de første nyhetsmeldingene kom. Kongeparet ble raskt evakuert tilbake til Mågerø.

– Der hadde vi bedre forbindelse om det ble bruk for oss. Ingen visste at vi var på Hankø, sier kongen.

Preget av usikkerhet

– Vi skjønte ikke omfanget, men vi skjønte at vi måtte hjem. Der hvor vi hørte til. Jeg husker ikke engang hva slags vær det var. Usikkerheten preget oss, sier dronning Sonja.

Kongen fikk ikke løpende orientering, i stedet fulgte kongeparet nyhetene på direktesendt fjernsyn. Hoffsjefen hadde kontakt med Statsministerens kontor, og politieskorten fikk noe informasjon via sine politikolleger. Etter hvert kom også nyheten om skytingen på Utøya, der 69 mennesker ble drept.

Kongen i tvil

Kongen forteller at han var i tvil om han skulle komme med en uttalelse samme kveld, og fryktet at det ville bidra til å hausse opp situasjonen. Samtidig var det viktig å hindre rykter om at noe skulle ha skjedd med kongen. Opptaket av en kort uttalelse ble gjort i kjelleren på Mågerø, for ikke å avsløre hvor kongeparet befant seg.

– Vi ville samle «troppene». Og med troppene mener jeg det norske folk, sier kongen.

I boken går det fram at det var kronprinsen som tok initiativ til at han og kongeparet burde dra til Sundvollen, der de overlevende og pårørende var samlet. Kongen var i tvil om de var velkomne der, men statsminister Jens Stoltenberg (Ap) var tydelig på at de var ønsket.

– Jeg har aldri følt meg så maktesløs, sier kongen om møtet med de pårørende.