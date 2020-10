Oslo S rammes av vekterstreiken

– Vi gjør en løpende vurdering på hva som er sikrest, og om vi kan holde stasjonen åpen. I ytterste konsekvens må vi stenge ned, men det sitter langt inne. Vi må først se om det oppstår hendelser som vi ikke greier å løse, forteller Knut Øivind Ruud Johansen, direktør for stasjoner i Bane Nor Eiendom, til VG.

Parat har tidligere varslet at en utvidelse av streiken også vil gjelde helikoptertrafikken ut i Norskehavet fra Kristiansund og prosesseringsanlegget til gassfeltet Ormen Lange.

Vekterstreiken begynte 16. september, og over 2.000 vektere er nå i streik. Streiken har så langt blant annet ført til at Oslo bussterminal stenger klokka 20 på kvelden og vanskeligheter for Trondheim kommune med å holde en koronateststasjon åpen.