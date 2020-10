Kongen om Maud Angelicas tale: – Jeg hadde ikke greid det

Kongen snakker om Ari Behns selvmord i en ny bok skrevet av tidligere Aftenposten og Dagbladet-redaktør Harald Stanghelle. Talen Maud Angelica holdt i bisettelsen, rørte mange.

– Det var sterkt å høre den. Jeg hadde ikke hørt den på forhånd, men visste hun skulle gjøre det. Hun hadde holdt talen for en liten krets ved båren da den sto på Ullevål sykehus. Der var ikke jeg. Det var en sterk tale. Jeg var stolt over henne. «At hun greier det», tenkte jeg. Det hadde ikke jeg greid, sier kong Harald.

Han mistet selv sin mor da han var 17, mens Maud Angelica var 16 da faren døde.

– Det er derfor jeg sier at jeg ikke kunne greid å holde den talen, sier han.

Prinsesse Märtha Louises eksmann tok sitt eget liv hjemme i Lommedalen 1. juledag i fjor. Han skulle besøkt familien på Kongsseteren samme dag.

– Vi var sammen da det skjedde. Det var et sjokk. Vi ble så overrasket, selv om vi visste at han hadde problemer. Det er smertefullt, og det tar lang tid å komme over. Det at vi var samlet da vi fikk vite om dødsfallet, gjorde at vi som besteforeldre fikk anledning til å komme nærmere barnebarna. Vi har kommet mye nærmere hverandre, sier kongen i boken.

Familien var tidlig åpen om at Behn hadde tatt livet sitt, og selvmordet preget også kongens nyttårstale.

I sin tale i bisettelsen oppfordret Maud Angelica folk som sliter psykisk, til å be om hjelp og ikke skamme seg.

