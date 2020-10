Tre til legevakt etter boligbrann i Larvik

De tre kom seg ut av det brennende huset, og skal ha pustet inn noe røyk. De ble kjørt til legevakt for oppfølging, opplyser politiet.

– Det brant inne i hulrom i huset og det var derfor en vanskelig brann å slukke, sier operasjonsleder Tore Grindem i Sørøst politidistrikt til NTB.

Klokken 2.13 var brannen under kontroll, men brannvesenet har drevet med etterslukking fram til onsdag morgen.

– Det er for tidlig å si noe om årsak, men det er en mulighet for at brannen kan ha oppstått i søppelkasser på utsiden av huset, men det skal den taktiske og tekniske etterforskningen gi svar på, sier Grindem.

Han legger til at det per nå ikke er mistanke om at brannen er påsatt.