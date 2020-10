Koronapressekonferanse med Høie



Helseminister Bent Høie og justisminister Monica Mæland holder pressekonferanse om koronahåndteringen klokken 12.30. Helsedirektør Bjørn Guldvog og avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet er også til stede.

Norge tar imot Nord-Irland på Ullevaal

Norge spiller landskamp i fotball på Ullevaal stadion. Motstander er Nord-Irland og oppgjøret er en del av nasjonsligaen, der Norge søndag tok en sterk 4-0-seier over Romania.

Bok om kong Harald lanseres

Journalist og forfatter Harald Stanghelles nye bok om kong Harald, som heter «Kongen forteller», lanseres av Kagge forlag. Stanghelle sier har hatt elleve samtaler med kongen, som har vært opptatt av barn og utenforskap, idrett og miljø, religion og historie.

Sykkel-eliten i aksjon

De norske stjernerytterne Alexander Kristoff og Edvald Boasson-Hagen sykler Schjeldeprijs i Belgia. Også Sven Erik Bystrøm, Vegard Stake Laengen, Rasmus Tiller og August Jensen deltar.

Trump til Iowa

USAs president reiser etter planen til delstaten Iowa for å drive valgkamp. På et folkemøte i Pennsylvania tirsdag kalte Donald Trump på nytt Joe Biden udugelig. Biden svarte på et valgmøte i Florida med å si at Trump ser på folk som gjenstander.

Høringen om Barrett fortsetter

Nominasjonshøringen av Amy Coney Barrett, som er foreslått som ny høyesterettsdommer, fortsetter i det amerikanske senatet. Barrett sa tirsdag at hun ikke vil la sin religiøse tro påvirke rettsavgjørelsene hun tar.