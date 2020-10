Kommuneoverleger tynget av koronapandemien

Da pandemien traff, fikk de mer enn dobbelt så mye å gjøre, skriver Aftenposten om undersøkelsen. En av årsakene var at behovet for informasjon var stort.

– Den største forskjellen på februar og nå er at vi ikke bare har dagjobb med helgefri. Vi må være tilgjengelig nær sagt hele døgnet, sier kommuneoverlege Bjørg Dysthe i Bærum. Hun er én av tre kommuneoverleger.

– Nå er hver dag en unntakstilstand, sier Dysthe til avisen.

Kommuneoverleger har ansvar for smittevern og folkehelse, og undersøkelsen fra Legeforeningen viser at det i over halvparten av landets kommuner bare er én kommuneoverlege.

I 35 kommuner er det mellom to og fire, mens i sju kommuner er det flere enn fem. Før pandemien startet, var seks av ti allerede presset på tid, viser undersøkelsen fra i sommer. Den er besvart av 160 kommuneoverleger og har en svarprosenten på 22.

Foreningen Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA), som kommuneoverlegene er medlem av, mener undersøkelsen viser at samfunnsmedisinsk beredskap er like viktig som brannvesen og brøyteberedskap.

– Mange kommuner har lagt ansvaret for smittevernet i kommunen på en enslig kommuneoverleges skuldre. Mange av dem jobber nå døgnet rundt. De andre oppgavene forsvinner ikke, sier leder Kirsten Andrea Toft i LSA.