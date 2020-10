Politiet etterforsker overfall av et barn i Bergen

Jenta kom seg unna og sprang fra stedet, opplyser politiet på Facebook.

Politiet ønsker kontakt med personer som gikk på turveien fra Sælen kirke forbi fotballbanene på Varden og mot Bjørge i tidsrommet mellom klokka 14 og 16 onsdag 7. oktober.

– Vi har hatt en åstedsundersøkelse på stedet og gjort et fullstendig søk der. Vi har også gjort vitneavhør, men går nå ut med dette for å få hjelp til å oppklare saken, sier politiinspektør Tore Salvesen i Bergen til NTB.

– Godt signalement

Han bekrefter at politiet allerede har et signalement på mannen, men vil ikke svare på om de har en konkret mistenkt i saken.

– Vi har et godt signalement, men det vil vi ikke gå ut med nå fordi vi ønsker at alle som har vært i området, melder seg, og at de ikke velger oss bort fordi deres observasjon ikke stemmer med vårt signalement, sier Salvesen.

Vest politidistrikt understreker i en pressemelding at politiet ennå er tidlig i etterforskningen. I tillegg til å etterlyse mulige vitner, dreier politiets arbeid seg om å innhente og analysere elektroniske spor, kriminaltekniske undersøkelser og gjøre vitneavhør.

– Vi har ikke fått melding om at det har vært flere lignende hendelser i området, sier Salvesen.

Fått inn mange tips

Tirsdag ettermiddag planlegges det også en rundspørring i området.

– Vi vil i tillegg fortsette å lete etter spor og gjennomgå tipsene vi har fått inn, sier Salvesen.

Politiinspektøren mener det har hjulpet å gå ut på Facebook med bilde av stedet og oppfordring om at alle som har vært der i det aktuelle tidsrommet, skal ta kontakt.

– Vi har fått inn mange tips, men jeg kan ikke si nøyaktig hvor mange nå. Det har tydeligvis hjulpet å gå ut i mediene med det, sier Salvesen.