Drapstiltalt endret forklaring i retten i Trondheim

Han sia at han kjørte på Byneset i Trondheim for å finne samboeren.

– Dette er første gang at tiltalte bekrefter at han er i området ut mot Byneset den aktuelle kvelden 30. mars, sier aktor, statsadvokat Per Morten Schjetne i Trøndelag statsadvokatembeter til NRK.

Det er samme kveld som politiet mener tiltalte dumpet liket av sin samboer utenfor en skrent i Trolla utenfor Trondheim.

I politiavhør har han tidligere nektet for at han var ute med bil denne kvelden og sagt at han satt hjemme. Aktor spurte han hvorfor han hadde endret forklaring.

– Det er fordi jeg var mentalt fraværende. Det er først nå jeg har kommet til meg selv igjen, sa tiltalte.

Ifølge hans forsvarer, advokat Ole Magnus Strømmen, hadde 35-åringen tidligere vært i området på Byneset sammen med sin samboer, som da pekte på et hus der hun sa hun kjente en mann.

– Den personen ville tiltalte oppsøke denne kvelden for se om han hadde opplysninger om hvor fornærmede kunne befinne seg. Derfor befant han seg på Byneset, sier Strømmen til NRK.

Drapet skal ha funnet sted i samboerparets hjem en gang mellom fredag kveld 27. mars og natt til lørdag 28. mars i år.