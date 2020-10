Tidligere kirketjener dømt til forvaring for seksuallovbrudd

Jæren tingrett mener faren er overhengende for at mannen vil begå nye overgrep og dømte ham til fem år og seks måneders forvaring, skriver Stavanger Aftenblad. Undersøkelser av mannen har slått fast at han er pedofil, mangler empati og har en dyssosial personlighetsforstyrrelse.

Mannen i 50-årene, som tidligere var kirketjener, ble for 20 år siden dømt til sikring for seksuelle overgrep mot fire barn i Sandnes herredsrett. Han ble løslatt etter åtte år og var fremdeles prøveløslatt da han i 2012 chattet og betalte for et overgrep mot to barn på Filippinene.

Mannen fikk imidlertid aldri se noen overføring. Etter en flere timer lang prat med personen i den andre enden og bekreftet betaling, brøt den andre parten samtalen. Derfor er mannen i Jæren tingrett dømt for forsøk på seksuelle overgrep.

Først flere år senere ble norsk politi tipset av en amerikansk organisasjon som jobber for å hindre seksuell utnyttelse av barn. Organisasjonen varslet om en norsk IP-adresse fra hvor det var blitt lastet opp et mistenkelig bilde i 2016. Da et nytt varsel kom i 2019 aksjonerte politiet mot adressen og pågrep mannen som nå er dømt.

Blant beslagene som ble gjort, foruten chatteloggen med personen på Filippinene i 2012, er flere hundre tusen overgrepsbilder- og filmer. Det ble også funnet tekstfiler som skildrer seksuelle overgrep.