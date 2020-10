Selskap dømt til å betale 20 millioner i bonus til tidligere sjef

Bjørn Erik Reinseth ble i fjor sommer sagt opp etter seks år som sjef i selskapet. Noen måneder senere solgte Foinco aksjer i Norstat med en gevinst på over 300 millioner kroner, ifølge E24.

Reinseth mente han hadde krav på 10 prosent av salgsgevinsten, mens selskapet mente han ikke hadde krav på bonus. Avtalen satte en grense på 20 millioner kroner.

Ifølge selskapet gjaldt bonusavtalen for hele porteføljen, og ikke for enkeltselskap. Utviklingen i porteføljen var svakere enn den avtalte terskelen for gevinst, mente Foinco. Dette var ikke Reinseth enig i, og saksøkte selskapet.

Foincos advokat Jan Fougner sier de om kort tid vil ta stilling til om de skal anke. «Foinco er skuffet over resultatet», skriver han i en tekstmelding.