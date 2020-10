38 nye smittetilfeller i Oslo siste døgn

I alt har nå 661 personer blitt registrert smittet i Oslo de siste to ukene, viser Oslo kommunes egen oversikt. Det er en nedgang på seks personer fra mandag denne uken.

Alle bydelene i Oslo er fremdeles «røde», som tilsvarer et smittetall på mer enn 20 nye smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene.

Bydel St. Hanshaugen har flest smittede per 100.000 innbyggere, med 133,5 nye tilfeller de siste to ukene. Bydel Vestre Aker har færrest smittede per 100.000 innbyggere, med 23,9 nye tilfeller de siste to ukene.

Det er desidert flest i aldersgruppen 20–29 år i Oslo som har blitt registrert smittet de siste to ukene, med 233 tilfeller.