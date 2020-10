Norge vil at flere utenlandske soldater øver i nord

– Vi ønsker at blant annet Nederland og USA skal binde seg mer til Norge, utover Natos artikkel fem, som går ut på at blir et land angrepet, så er det et angrep på hele alliansen, sier talsperson Eirik Skomedal i Hæren til Klassekampen.

Det amerikanske marinekorpset etablerte seg på Værnes i Trøndelag i 2017, men i sommer ble det avgjort at soldatene ikke skal være fast stasjonert. Derfor jobber regjeringen for at andre land skal øve mer i Norge på fast basis, skriver avisen.

– Sammen med våre største allierte skal norske styrker øve på Natos planverk for krise og krig. Vi skal jobbe tettere med styrker fra blant andre Storbritannia, Tyskland, Nederland og USA, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

I dag er det USA, Storbritannia og Nederland som har flest soldater på øvelser i Norge. Forsvarsbygg har blant annet bygget en leir til 600 nederlandske soldatene som ut oktober øver i Indre Troms. Tyskland, Frankrike, Sverige og Finland øver også i landet.