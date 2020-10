MBL og Parat i havn med lønnsforhandlingene

– Vi er glade for å ha kommet i havn med en forhandlingsløsning for presse- og medieoverenskomsten. Forhandlingene har vært konstruktive og preget av en god tone, sier MBLs forhandlingsleder Kanwal Suleman i en pressemelding.

Minstelønnssatsene i overenskomsten justeres opp med 3 prosent. I tråd med resultatet fra frontfaget gis det et generelt tillegg, samt et justeringstillegg til lokal fordeling. Oppgjøret har en ramme på 1,7 prosent, opplyser MBL.

Lønnshandlingene mellom MBL og Parat Media, som organiserer mange innen blant annet annonsesalg, marked og administrasjon i mediebransjen, startet mandag formiddag. Natt til tirsdag kom meldingen om at partene var enige.

Parat sa før forhandlingene startet at lønn var viktig, men at også kompetanseheving var et viktig krav.