To til sykehus etter voldshendelse i Arendal

På Twitter skriver politiet at den alvorlige voldshendelsen har skjedd i Frolandsveien i Arendal, og at to personer er fraktet til sykehus. Ingen er pågrepet i saken.

Politiet fikk melding om saken klokken 18.10. Til VG opplyser operasjonssentralen at de to personene begge var ved bevissthet da de ble fraktet til sykehus. Fædrelandsvennen melder at det dreier seg om en mann og en kvinne i 20-årene.

– Det er to stykker som er utsatt for det vi vil beskrive som en alvorlig voldshendelse. Vi har iverksatt teknisk og taktisk etterforskning, sier operasjonsleder Miriam Stausland til NTB.

Hun vil ikke kommentere om det er blitt brukt våpen eller hva som møtte politiet da de kom til stedet.

– Når vi sier det er en alvorlig voldshendelse, gjør vi det fordi det er alvorlige skader. Men jeg kan ikke si noe mer om skadeomfanget, sier Stausland.

Politiet ble varslet av en person som var i nærheten, og de to skadde personene ble fraktet til Sørlandet sykehus i Arendal.