Enda en student coronasmittet i Trondheim

Kommuneoverlege Tove Røsstad sier til Adresseavisen at de har identifisert smittevei for alle de seks smittede studentene de siste tre dagene.

Hun understreker også at det ikke er grunnlag for å hevde at det er snakk om en superspreder.

Til avisen Nidaros presiserer Røsstad at den smittede er den allerede omtalte bystyrepolitikeren i Trondheim – Alida Domaas.

Av de ti personene som fikk påvist coronasmitte i Trondheim i helgen, var halvparten av dem studenter ved NTNU.

Røsstad opplyste tidligere mandag til avisen at de fire studentene som fikk påvist smitte søndag, hadde forbindelse med en NTNU-student som fikk påvist smitte lørdag.

Smitteoppsporing blant studenter tar tid, coronasymptomene er ofte beskjedne, og det er vanskelig å skjønne at man bør teste seg.

– Alle bor i bofellesskap og har sosial kontakt. Noen smitter få, mens andre smitter mange, sier kommuneoverlegen.

Overfor VG sier Røsstad at det kan virke som at en av de smittede har smittet nærkontakter utenom de vedkommende bor sammen med.

Smittetilfellene har ført til at rundt 250 personer ble satt i karantene, ifølge Adresseavisen.