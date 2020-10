Politiet åpner etterforskning etter at Bærum-gutt (1) døde i Syria

Etter at en terrorsiktet kvinne i avhør har fortalt hvordan gutten døde etter å ha blitt mishandlet av en norsk fremmedkriger, åpner politiet nå etterforskning, melder NRK.

Gutten døde i november 2014, kort tid etter å ha blitt tatt med til Syria av sin mor. En annen IS-kvinne har i avhør tidligere i år forklart at gutten gjentatte ganger ble slått før han døde.

– Vi har opprettet en sak for å avdekke hva som har skjedd med barnet, om det er utsatt for noe straffbart og om noen kan stilles til ansvar for dette, sier politiinspektør Tina Bjarkø Helleland til NRK.

Fremmedkrigeren som anklages for overgrepene, er en mann politiet antar at har mistet livet. Guttens mor sitter internert i en leir i Syria. Politiet vil vurdere internasjonal etterforskning, og vil se på om noen andre enn den antatt avdøde mannen kan stilles til ansvar for dødsfallet.