Moelv-brannen: Politiet har gjort undersøkelser på Gjøvik-adresser

Politiet jobber fremdeles med utgangspunkt i at brannen i næringsbygget i Moelv 30. september er en kriminalsak, og de etterforsker brannen bredt. Totalt er det over 30 personer som jobber med etterforskningen.

I en pressemelding opplyser politiet at de to som ble funnet omkommet i brannen, at begge var bosatt i Gjøvik og at de to var bekjente. Før helgen gjorde politiet undersøkelser på adresser i Gjøvik.

Politiet har fått inn over hundre tips i saken og vil videre utover i uken bruke mye ressurser på å gå gjennom videoovervåking.

Etterforskningen etter brannen fortsetter med full stryke, og Innlandet har fremdeles bistand fra Kripos.