Karantene i Oslo-skolen rammer sosialt ulikt

Tall VG hentet inn før helgen viste at elever i Oslo-skolene totalt mistet rundt 13.000 dager med undervisning fordi de ble satt i karantene i løpet av de første seks ukene av skoleåret. En undersøkelse av materialet viser at restriksjonene rammet sosialt svært ulikt, skriver avisen mandag.

– Det ser ut som karantene for elever rammet sosialt skjevt og hardere i områder med lavere inntekter, fattigdom, lav utdannelse og trangboddhet, sier postdoktor Jørn Ljunggren ved institutt for sosiolog og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo til VG.

Undersøkelsen av 43 skoler, hvorav 33 er barne- og ungdomsskoler er gjort fra 17. august til 22. september. Fire av Oslos bydeler – Stovner, Grorud, Bjerke og Gamle Oslo – sto for nesten halvparten av karantenedagene. Dette til tross for at Stovner, Grorud og Bjerke er minst, målt i antall folk som bor der. Kartleggingen viser at ingen elever på skoler på vestkantbydelene Frogner, Vestre Aker og Ullern ble ilagt karantene i løpet av de seks første ukene.

– Hjemmeskole er en krevende utfordring for alle foreldre. For dem som lever med store sosioøkonomiske belastninger, som bekymring for neste husleie, trangboddhet, eller andre forhold som gjør det mer krevende å følge opp barna, forsterkes denne utfordringen, sier professor Henrik Daae Zachrisson ved Institutt for spesialpedagogikk på Universitetet i Oslo.

Ljunggren viser også til at mange yrker hvor hjemmekontor ikke er mulig også sammenfaller med dem som ikke er de best betalte.