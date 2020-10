58 nye bekreftede koronatilfeller siste døgn

Det er noe lavere enn dagen før, da det ble registrert 78 nye tilfeller, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Tall oppdatert fram til fredag viser at 1.140.084 personer er testet for koronavirus i Norge. I alt 23 personer ble fredag behandlet på sykehus for covid-19-sykdom, som var fire færre enn dagen før.

FHI har registrert 275 koronarelaterte dødsfall her i landet siden mars. Den største gruppen døde er i alderen 80 til 89 år, og 52 prosent av alle døde er menn. FHI understreker at det ikke alltid er mulig å slå fast om de koronasmittede har dødd av eller med covid-19.