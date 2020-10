Enighet om oljetransportavtalen avverget oljestreik

Oppgjøret ligger innenfor rammene for frontfagsoppgjøret, opplyser YS-forbundet Parat.

Parat og Fellesforbundet fra LO har siden 10. oktober meklet med NHO-forbundet Norsk Industri om oljetransportavtalen. Den 24. september brøt partene forhandlingene om avtalen, og over 50 oljetransportarbeidere sto i fare for å bli tatt i ut i streik dersom ikke meklingen førte fram innen midnatt.

Parat var klare til å ta ut 37 av sine medlemmer i streik fra klokken 6 mandag, mens Fellesforbundet ville tatt ut 18 arbeidstakere i ulike steder i landet. Like over midnatt natt til mandag kom meldingen om at partene var enige og en streik avverget.

I tråd med resultatet fra frontfagsoppgjøret blir det gitt et generelt tillegg på 50 øre per time til alle fra 1. mai i år. Fra 1. november økes minstelønnssatsen med 5,42 kroner. Verkstedarbeidernes minstelønn øker mer, og de får totalt 9,36 kroner mer i timen. Det gir et lønnsløft på 2,6 prosent, skriver FriFagbevegelse.

Grunnlaget for beregning av skift- og turnustillegg er også endret, i tillegg til at vakttilleggene både på hverdag, helg og helligdager økes, melder Fellesforbundet.

Årets oppgjør var viktig ikke bare økonomisk, men også fordi bransjen ønsker en revisjon av innholdet i eksisterende tariffavtale. Fellesforbundets forhandlingsleder Ole Einar Adamsrød sier at overenskomsten også har fått en god bestemmelse for å sikre lærlingers lønns og arbeidsvilkår.

Det er også lagt til rette for at sjåfører med fagbrev kan forhandle fagarbeiderlønn i lokale forhandlinger, opplyser Parats forhandlingsleder Thomas Lilloe.

– Det stilles strenge krav til denne type transport for å kunne utføre sikker håndtering av eksplosiv last. Det er nå lagt til rette for at sjåfører med fagbrev kan oppnå fagarbeiderlønn gjennom lokale forhandlinger, sier Lilloe.