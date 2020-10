Person funnet død etter hyttebrann i Lillehammer

– Det er gjort funn av en død person i ruinene. Identiteten er ikke bekreftet, og det er begjært obduksjon. De pårørende til den savnede er varslet om funnet, skriver politiet i Innlandet på Twitter.

Tre personer var til stede i hytta da brannen oppsto. To av dem ble sendt til Lillehammer sykehus for observasjon. En mann i 50-årene er ikke gjort rede for og betegnes som savnet.

Nødetatene fikk melding om brannen klokken 6.21 søndag, og hytta var overtent da brannvesenet kom fram. Det var ikke fare for spredning. Årsaken til brannen er fortsatt ukjent. Hytta er helt nedbrent.