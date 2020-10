Forsvaret tilbake til Olavsvern: Kan åpne for amerikanske atomubåter

Den siste tiden har høytstående amerikanske offiserer flere ganger vært gjester på Olavsvern, melder NRK.

Fredag 9. oktober skal det ha vært et møte på høyeste nivå i Forsvarsdepartementet, som godkjente en avtale som gjør at Forsvaret og allierte får bruke basen.

Etter at Olavsvern ble lagt ned i 2009, og solgt til private fire år senere, har Nord-Norge vært uten havn for amerikanske reaktordrevne ubåter.

Årsaken til at USA nå ønsker å bruke Olavsvern er den økte spenningen i nordområdene.

Et flertall i kommunestyret i Tromsø har sagt at de ikke ønsker at amerikanerne får bruke en kommunal kai ved Grøtsundet til sine atomubåter, men forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) sa i NRK Dagsnytt 18 tirsdag at regjeringen har rett til å overstyre kommunen i slike saker.

Olavsvern ble solgt av Forsvarsbygg for 38,1 millioner kroner til private investorer i Tromsø, til tross for at Forsvaret gjennom mange år hadde brukt fire milliarder på anlegget i fjellet.