Kraftige eksplosjoner i Nagorno-Karabakh

Til tross for at våpenhvilen mellom Armenia og Aserbajdsjan trådte i kraft klokken 12 lørdag, ble hovedstaden i den omstridte Nagorno-Karabakh-regionen rammet av minst sju kraftige eksplosjoner like før midnatt. Begge parter anklager hverandre for å ha brutt våpenhvilen.

78 nye bekreftede koronatilfeller siste døgn

Det var ved midnatt natt til søndag registrert 15.465 koronasmittede personer her i landet. Det er en økning på 78 meldte tilfeller siste døgn. Det er godt under halvparten så mange som dagen før, da det ble registrert 167 nye tilfeller.

Bil brant på Holmlia i Oslo

En parkert bil fikk store skader i en brann på Holmlia i Oslo like etter klokken to natt til søndag. Politiet mener brannen er påsatt. Politiet fikk melding om den brennende bilen klokken 2.13.

Trump erklært smittefri

Det hvite hus' lege Sean Conley sier at tester viser at USAs president Donald Trump ikke lenger er en bærer av koronasmitte. Det ble klart ti dager etter at han fikk påvist smitte. Trump planlegger å dra på valgkampturné til uka.

Fire til sykehus etter at politibiler krasjet i Göteborg

Fire politibetjenter ble sendt til sykehus etter at to politibiler krasjet i hverandre i en biljakt etter at det hadde gått av en kraftig eksplosjon i utkanten av Göteborg. Fire personer er pågrepet.